США и Североатлантический альянс достигли договоренности о поставках американских вооружений Украине за счет европейских стран.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Европейские страны знают об этом, и сегодня мы достигли договоренности, о которой я попрошу рассказать Марка [Рютте], но сегодня мы договорились, что мы будем поставлять им оружие, а они будут за него платить», — сказал он на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.

«Мы, Соединенные Штаты, не будем делать какие-либо платежи. Мы не будем покупать это оружие, но будем производить его, а они [европейцы] будут за него платить», — добавил президент США.

Новые поставки оружия из США будут включать в том числе системы Patriot, рассматривается возможность передачи 17 таких комплексов, отметил Трамп.

НАТО вместе с постпредом США при альянсе Мэтью Уитэкером будут заниматься координацией поставок американских вооружений в Украину, отметил американский лидер.