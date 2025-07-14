Азербайджан сделал важный шаг на пути к международному признанию своего богатого культурного и природного наследия. В рамках 47-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в Париже с 6 по 16 июля 2025 года, два выдающихся объекта, представленных нашей страной — «Древний город Габала» и «Историко-культурный и природный комплекс Гамигая и Гейгёль» — были включены в Предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это решение знаменует собой значимое событие для продвижения и защиты уникального исторического и культурного наследия Азербайджана на международной арене.

Правление Ассоциации экотуризма Азербайджана отмечает, что древний город Габала, насчитывающий около 2500 лет истории, в древности играл ключевую роль в экономической, политической и культурной жизни региона и был первой столицей Кавказской Албании. Упоминаемая в письменных источниках с I века н.э., Габала долгое время оставалась одним из важнейших политических и торговых центров региона. Сегодня археологические находки на территории древнего города служат ярким свидетельством его богатой истории и развитой городской культуры.

Гамигая — один из древнейших и самобытных культурных памятников Азербайджана, расположенный в живописной горной местности Ордубадского района, на высоте 3725 метров. Этот уникальный комплекс знаменит своими многочисленными петроглифами, отражающими различные этапы истории — от бронзового века до средневековья. Эти наскальные изображения представляют собой бесценные свидетельства быта, верований и художественного мироощущения древних народов и обладают высокой научной и туристической ценностью.

Ассоциация экотуризма Азербайджана горячо приветствует это историческое решение, подчеркивая, что включение данных памятников в Предварительный список ЮНЕСКО открывает широкие перспективы для развития экотуризма в стране. Ведь Габала и Гамигая знамениты не только своим историко-культурным наследием, но и впечатляющей природной красотой. Их интеграция в будущие маршруты экотуризма вызовет особый интерес у как местных, так и иностранных туристов. Это будет способствовать созданию новых рабочих мест в регионах, улучшению благосостояния местных сообществ и продвижению принципов устойчивого туризма.

«Ассоциация также отмечает важность продолжения научных и организационных усилий для того, чтобы эти уникальные памятники в будущем были включены в Основной список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Необходимо уделить особое внимание мерам по обеспечению безопасности туристов и их информированию. Это знаменательное событие открывает перед Азербайджаном новые возможности для сохранения национального историко-культурного наследия и упрочения позиции страны на мировой культурной карте. В то же время оно придаст новый импульс развитию сектора экотуризма и станет важным вкладом в международное продвижение природных и культурных богатств Азербайджана. Ассоциация экотуризма Азербайджана намерена активно участвовать в этом процессе», — гвоорится в пресс-релизе ассоциации.