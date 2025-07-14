Председатель правления ГЭЦ Малейка Абасзаде заявила, что государство готово выделять средства на обучение специалистов по некоторым специальностям, входящим в государственный заказ. В частности, это касается направлений, связанных с сельским хозяйством, в том числе ветеринарии.

Отвечая на реплику одного из присутствующих в зале, который усомнился в уровне абитуриентов, сказав: «С такими баллами корову убьют», — Абасзаде ответила с иронией: «Лишь бы людей не убивали… А корова — животное с предрешённой судьбой. Рано или поздно её всё равно заколят. А может, судьба дойной коровы даже тяжелее — каждый день доят. Женщины меня поймут…»