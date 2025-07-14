Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что попытки давления США на Россию «обречены на провал», и подчеркнул необходимость продолжения «конструктивного диалога».

«Этот диалог будет продолжен — несмотря на титанические усилия сорвать его всеми возможными средствами. Ошибочные подходы Байдена продемонстрировали свою несостоятельность. Его ложь не вечна — она должна и будет исправлена», — написал Дмитриев.

Он добавил, что США якобы «стараются понять законные интересы России», а равноправие, реализм и экономическое сотрудничество — основа устойчивого мира.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что Дональд Трамп готовится объявить новый пакет вооружений для Украины, в том числе ракеты большой дальности.