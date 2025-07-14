Милли Меджлис принял в третьем чтении законопроект о внесении изменений в закон «Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики».

Согласно поправкам, документ будет приведён в соответствие со стандартом ICAO №9303. В удостоверении появится информация о месте жительства и гражданстве владельца.

Персональные данные — такие как сведения о семейном положении, родителях, детях и воинской обязанности — будут храниться не на документе, а в защищённой информационной системе İAMAS.

Кроме того, смена места жительства станет основанием для обязательной замены удостоверения. Изменения направлены на повышение цифровой безопасности и упрощение доступа к госуслугам.