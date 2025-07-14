Для того чтобы поступить в вузы по госзаказу, нужно набрать более 300 баллов. Об этом заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде в ходе обсуждений научно-статистического анализа результатов приема студентов и выпускных экзаменов в общеобразовательных учреждениях за 2024/2025 год, сообщает Minval.

Она отметила, что в этом году выросли показатели плановых мест. Колличество плановых мест в вузах на 2025 год вырос на 8%. Они сформированы на основе спроса на рынке труда. Если в первой группе выделено 20 тыс мест, это означает то, какой спрос будет на этих специалистов. В четвертой группе из 4618 человек всего 1000 мест выделено на медицинские факультеты. Однако те, кто поступает в 4-ю группу специальностей, выбирают именно медицину, хотя там имеется большой спрос на кадры в области сельского хозяйства и окружающей среды.

В целом 46,69% мест выделено на основе государственного заказа. По её словам, в этом году вырос конкурс во всех группах, за исключением 1-й группы. Во второй группе конкурс вырастет на 4%, в 3-й группе — 9%, 4-й группе на 7,5% и примерно на 4% — в 5-й группе специальностей.

Аббасзаде отметила, что 13,47% абитуриентов набирают от 0 до 100 баллов, 27,97% — 100-200 баллов, 20,87% — 200-300баллов, 26,41% — 300-500 баллов и 11,28% — 500-700 баллов.

Чаще всего в вузы поступают с 300-500 баллами (46,07%).

В последнее время вузы недовольны поступающими суббакалаврами, сказала она. Они предпочитают принимать лиц, сдавших выпускные экзамены, нежели тех, кто приходит в университет с ССУЗов.