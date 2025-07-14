Курс биткоина достиг рекордных $122 571,19, после чего немного снизился. пишет Reuters.

Рост связан с ожиданиями политических решений в пользу криптоотрасли. Сегодня Палата представителей США обсудит законопроекты о регулировании цифровых активов. Инициативу поддержал президент Дональд Трамп, назвав себя «криптопрезидентом».

По словам аналитика IG Тони Сикамора, рост поддерживается высоким институциональным спросом и позитивными ожиданиями. Он допускает, что курс может достичь $125 000.

Также подорожали другие криптовалюты: Ether поднялся до $3059,60 — максимума за пять месяцев, XRP и Solana выросли на 3%. Общая капитализация рынка достигла $3,81 трлн.