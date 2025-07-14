Радикальные круги Ирана раскритиковали второй визит президента Масуда Пезешкиана в Баку. Он принял участие во встрече лидеров Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди. Радикальные круги Ирана обеспокоены тесными отношениями Масуда Пезешкиана с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В интервью одному из иранских каналов Пезешкиан заявил, что некоторые пытались отговорить его от поездки в Азербайджан:

«Мне говорили, что эта поездка может быть опасна для меня. Но, как видите, я без проблем поехал туда и без проблем вернулся. Наш разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым был дружеским. У нас также состоялся очень хороший и конструктивный разговор с президентом Турции. Мы обсудили отношения между двумя странами с премьер-министром Пакистана. Эрдоган резко осудил Израиль и нападение на Иран».

Как заявил Minval-у руководитель Центра политических исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглу, Пезешкиан стремится расширить сотрудничество Ирана с соседними государствами, включая Азербайджан. Например, по его словам, радикальные силы в Иране распространяют ложную информацию о том, что Израиль якобы использует территорию Азербайджана против Ирана. Масуд Пезешкиан, однако, заявил, что Израиль не использовал территорию Азербайджана против Ирана.

«Пезешкиан пытается добиться перемен в Иране. Его заявления после войны с Израилем — яркий пример. Пезешкиан заявил о необходимости того, чтобы народы, проживающие в Иране, в том числе азербайджанцы, говорили на своих родных языках.

Масуд Пезешкиан высказал ещё один интересный тезис в интервью Такеру Карлсону — журналисту, известному своей близостью к президенту США Дональду Трампу, — в Тегеране. Пезешкиан заявил, что верховный лидер Ирана Сейед Али Хаменеи считает, что американские инвесторы могут прийти в страну. По словам Пезешкиана, Хаменеи заявил, что „американские инвесторы могут прийти в Иран, и для их деятельности нет никаких препятствий“.

Хаменеи — один из соавторов лозунга „Смерть Америке“. Соединённые Штаты присоединились к Израилю, сбросив тяжёлые бомбы на иранские центры по обогащению урана. Тот факт, что верховный религиозный лидер пригласил американских инвесторов в Иран за столь короткий срок, не совпадает с его взглядами и взглядами стоящих за ним консервативных сил. Однако нельзя исключать, что недавние события изменили взгляды консервативных сил в Иране на внешнюю политику и безопасность.

Маловероятно, что у Израиля был план убийства Масуда Пезешкиана во время войны. В отличие от Хаменеи, Пезешкиан не прятался в бункере во время войны. Другими словами, Израилю не должно было быть сложно убить Пезешкиана. Однако это стало бы самой большой ошибкой Израиля.

Масуд Пезешкиан хочет, чтобы Иран открылся миру, чтобы нефтяные доходы направлялись на решение социальных проблем иранских граждан, а не на поддержку марионеточных сил, и чтобы у него были хорошие отношения с соседями. Хотят ли этого и консервативные силы в Иране? Вот главный вопрос», — сказал политолог.