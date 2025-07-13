Европа планирует передать Украине лишь проценты по замороженным российским активам, а министр финансов США Скотт Бессент настаивает на радикальных мерах. Об этом поведал сенатор США от республиканской партии Линдси Грэм.

«Не буду забегать вперед, но следите за новостями относительно замороженных активов: европейцы предлагают ограничиться передачей Украине процентов с этих средств, тогда как Бессент настаивает на более радикальных мерах», — приводит CBS News слова Грэма.

Сенатор добавил, что США намерены продать Европе большое количество оружия. «В ближайшее время будет представлен план масштабных продаж американского вооружения европейским союзникам, которое в итоге поможет Украине», — отметил политик.

По его словам, конгресс США в ближайшее время примет «самый значительный в истории США пакет санкций», который предоставит Дональду Трампу «беспрецедентные рычаги давления». Среди главных целей будут Китай, Индия и Бразилия, отметил сенатор.

«Это настоящая кувалда в руках президента Трампа, чтобы положить конец этой войне», — подытожил сенатор.