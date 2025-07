Лидер Финляндии Александр Стубб инкогнито принял участие в триатлоне, чем удивил местных жителей. О его участии стало известно лишь на старте, когда присутствующие узнали президента среди участников. Об этом пишет финское издание Ilta-Sanomat.

В городе Йоройнен, где проходили традиционные выходные с триатлоном, в списке участников заметили загадочное имя AS. Только на старте стало ясно, что это сам президент Александр Стубб.

Участникам триатлона пришлось преодолеть такие дистанции: 750 метров плавания, 20 километров велогонки и 5 километров бега. Президент показал отличную физическую подготовку, завершив трассу за 1 час 4 минуты и 19 секунд, что дало ему второе место в категории мужского фитнеса. Финишировать первым смог Арто Валлин, опередив Стубба на минуту и 19 секунд. В целом в этой категории участие принимали 45 спортсменов, а выступление руководителя государства местные СМИ отметили как безупречное.

❗️🇫🇮Finnish President Alexander Stubb came in second place in a triathlon competition, in which he participated incognito under the pseudonym AS, — Ilta-Sanomat

His name was announced after the finish line.

He swam 750 meters, cycled 20 kilometers and ran five kilometers in… pic.twitter.com/8W1J68G5BN

— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) July 12, 2025