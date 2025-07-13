Российская армия значительно отстала от ожиданий её командования относительно летнего наступления. С данным заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский по итогам совещания с военными и министром обороны страны.

«Мы видим намерения и попытки развития наступательных действий врага, и важно, что каждая такая попытка захлебывается благодаря стойкости наших подразделений и активной обороне. Российская армия значительно отстала от ожиданий её командования на это лето», — отметил глава государства.

Зеленский также анонсировал новые удары по врагу, которые будут «сосредоточены на уничтожении оккупанта и переносе войны на территорию России».

«Мы наблюдаем намерения и попытки развития наступательных действий врага, и важно, что каждая такая попытка захлебывается», — добавил лидер государства.