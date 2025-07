Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон устроил «фееричную ночь» в ночном клубе Anema e Core на итальянском острове Капри, информирует The Sun.

Издание уточняет, что он пел на сцене, размахивал британским флагом и пил шампанское из бутылки с его же фотографией.

Согласно информации The Telegraph, что вместе с 61-летним политиком в клубе находилась его 37-летняя супруга Кэрри, а также двухмесячная дочь. На вечеринке Джонсон надел сомбреро и размахивал мексиканским флагом. Также он вместе с местной группой он исполнил несколько песен, в частности, Stand by me, Hey Jude, Mamma Mia и Sweet Caroline.