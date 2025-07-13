Израильские истребители в течение суток продолжали бить по всей территории Газы. По сообщению армейской пресс-службы, в общей сложности были атакованы более 150 целей, связанных с военными формированиями палестинских боевиков.

Среди поражаемых объектов были заминированные сооружения, склады с оружием, позиции для ведения противотанкового и снайперского огня, иные объекты военной инфраструктуры, а также отдельно взятые вооруженные радикалы.

Сухопутные подразделения вели активные бои в районе города Бейт-Ханун на севере анклава, где поразили боевиков и их военную инфраструктуру. Бои велись и в окрестностях города Хан-Юнис на юге сектора.