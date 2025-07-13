Министерство иностранных дел РФ назвало ложным сообщение американского портала Axios о призыве российского лидера Владимира Путина к руководству Ирана отказаться от обогащения урана.

В ведомстве назвали издание «сливным бачком», тиражирующим целенаправленную дезинформацию», и намекнули, что близость здания редакции к Пентагону и штаб-квартире ЦРУ говорится об их тайных связях.

«<…> одна из последних публикаций издания <…> – по всей видимости, очередная грязная политизированная кампания, которая затевается с целью эскалации напряжённости вокруг иранской ядерной программы», – заявили в ведомстве и подчеркнули, что отношение российской стороны к иранской ядерной программе осталось неизменным.