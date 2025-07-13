Поведение президента США Дональда Трампа изменилось после покушения на него во время предвыборной кампании в прошлом году. Такое заявление опубликовало агентство Associated Press. При этом отмечается, что об этом говорят друзья и союзники политика.

«Они видят признаки, помимо повышенной бдительности на сцене, что прикосновение к смерти действительно изменило его в определённых аспектах: он стал более внимательным и благодарным», — уточняется в статье.

При этом сообщается, что вместо ограждения себя от травмирующего события Трамп окружил себя памятными вещами, напоминающими ему об одном из «самых мрачных эпизодов современной политической истории».

«Он украсил Белый дом и свои гольф-клубы произведениями искусства, изображающими момент после стрельбы, когда он встал, театрально поднял кулак в воздух и скандировал: «Борись, борись, борись!» — говорится в сообщении.