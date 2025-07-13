Иран способен создать ядерную бомбу, которую готов применить против Израиля. Об этом заявил лидер Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, которые приводит Fox News, Корпус стражей исламской революции спешит «вооружиться обогащенным ураном».

«Мы это видели. Мы говорили, что через год у них появится ядерная бомба, и они ее применят. В отличие от других ядерных держав, они действительно ее применят и сотрут нас с лица земли», — отметил Нетаньяху.

Также он прокомментировал операцию в Газе, где ХАМАС по-прежнему держит заложников, похищенных во время резни, которую террористическая организация устроила в Израиле 7 октября 2023 года.

«Израиль делает все возможное, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а ХАМАС делает все наоборот», — подытожил Нетаньяху.