Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о достигнутой договоренности между представителями Франции и депутатами Новой Каледонии о создании новой государственности в составе Французской Республики.

The Guardian пишет, что соглашение предусматривает введение отдельного гражданства для жителей Новой Каледонии, а также передачу ей части полномочий в сфере международных отношений. Окончательное решение примут жители Новой Каледонии на референдуме в 2026 году.

На данный момент Новая Каледония — заморская территория Франции, расположенная за 17 тыс. км от Парижа.