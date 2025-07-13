Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн официально объявлены в розыск Службой безопасности Украины.

Как следует из открытых источников СБУ, Кириенко и Хинштейн являются фигурантами уголовных дел, возбужденных украинской стороной.

Сергей Кириенко находится в розыске с октября 2024 года по обвинениям в «оправдании действий России» и регулярных визитах в Крым, Донецк и Луганск. Александр Хинштейн разыскивается с апреля 2025 года по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины»

Оба политика внесены в базу украинского сайта «Миротворец», известного публикацией персональных данных лиц, которых Киев считает врагами Украины.

Отметим, что Сергей Кириенко является куратором отношений с Арменией в администрации президента России.