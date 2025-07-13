Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьером Ирака Шия аль-Судани после начала разоружения запрещённой в республике Рабочей партии Курдистана (РПК), обсудил с ним процесс, сообщила канцелярия турецкого лидера.

В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Ираком, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что процесс «Турция без террора» осуществляется деликатно, что Турция стремится навсегда избавиться от терроризма в регионе, что шаги будут продолжаться решительно, и что они будут бдительно бороться с теми, кто пытается подорвать этот процесс», — сообщила канцелярия турецкого лидера.