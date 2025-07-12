Тегеран был и будет готов к переговорам по его ядерной программе, если при возобновлении диалога действия США и других стран не приведут к войне, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

«Мы всегда были готовы к диалогу о нашей ядерной программе и будем готовы в будущем, но естественно, необходимо получить уверенность, что если переговоры снова начнутся, (действия — ред.) США и других стран не приведут к войне», — заявил министр на встрече с диппредставителями различных стран в иранском внешнеполитическом ведомстве.

По словам Арагчи, США изменили дипломатическому подходу, поэтому, если они хотят возобновить переговоры, Ирану нужна уверенность в том, что Вашингтон не поступит подобным образом вновь.