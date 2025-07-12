Франция и Еврокомиссия (ЕК) выражают решительное несогласие с вводимыми США таможенными пошлинами в размере 30%, в Брюсселе ускорят подготовку ответных мер.

Об этом сообщил президент республики Эмманюэль Макрон в X.

«Совместно с председателем Европейской комиссии Франция выражает решительное несогласие с вводимыми таможенными пошлинами в размере 30%, которые будут применяться к экспорту из Европейского союза в США с 1 августа», — отметил Макрон.

По его мнению, «ЕК как никогда важно продемонстрировать решимость Евросоюза твердо отстаивать европейские интересы». «Это, в частности, предполагает ускорение подготовки надежных ответных мер с использованием всех имеющихся инструментов», — указал французский лидер. Он добавил, что меры будут приняты, если до 1 августа Еврокомиссии не удастся достичь соглашения с США.