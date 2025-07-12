Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Президент Азербайджана искренне поздравил братский народ Турции с разоружением террористической группировки РПК. Глава государства подчеркнул, что это важное событие является ярким праздником решительной политики, сильного лидерства, непоколебимой воли, национального единства и солидарности, реализуемых в стране под руководством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ильхам Алиев оценил этот шаг на пути к достижению цели «Турция без терроризма» как важный поворотный момент, служащий миру и стабильности в регионе, и пожелал Турецкому государству и народу успехов в полной реализации принятого решения.

Эрдоган выразил признательность Ильхаму Алиеву за оказанную поддержку и внимание, подчеркнув, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах.

В ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями о перспективах азербайджано-турецкого стратегического альянса.