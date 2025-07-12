Заявления от имени министров обороны и иностранных дел Азербайджана о том, что якобы в воздушном пространстве России был сбит белорусский самолет, являются фейковыми.

В ряде социальных сетей от имени министра обороны и министра иностранных дел Азербайджана распространено заявление, подготовленное с использованием технологий deep fake, говорится в сообщении Агентства развития медиа Азербайджана.

Отмечается, что данные фейковые видеоролики, созданные с использованием искусственного интеллекта, являются примером грубой манипуляции информацией, направленной на введение общественного мнения в заблуждение:

«Мы призываем общество доверять только информации, предоставленной официальными источниками, и получать информацию, выражающую официальную позицию государства, от информационных агентств страны и других профессиональных СМИ».