Руководство Секретной службы США и агенты, отвечавшие за безопасность Дональда Трампа во время покушения в июле 2024 года, не были привлечены к ответственности за допущенные в день предвыборного митинга ошибки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По их словам, сотрудники Секретной службы крайне разочарованы реакцией, последовавшей за покушением в Батлере (штат Пенсильвания). Хотя возглавлявшая тогда эту службу Кимберли Читл вскоре подала в отставку, по мнению источников телекомпании в правоохранительных органах, от работы должны были немедленно быть отстранены все люди, отвечавшие за безопасность Трампа в тот день.

Однако за прошедший с покушения год к ответственности были привлечены лишь шесть сотрудников Секретной службы — их на короткий период времени отстранили от службы без сохранения зарплаты. Причем большинство из них работают в отделение Питтсбурга (штат Пенсильвания), отмечает CNN. В рядах Секретной службы это воспринимается как попытка сделать из питтсбургского отделения козла отпущения и переложить на него ответственность за ошибки вышестоящего руководства.

Ранее заместитель главы Секретной службы Мэтт Квинн сообщил, что шестеро сотрудников, ответственных за охрану Трампа на митинге в Батлере, были отстранены от работы на срок от 10 до 42 дней. Когда агенты вернулись на работу, спектр их задач стал более ограниченным, а сами их функции — менее ответственными.