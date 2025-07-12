В Гяндже зафиксирован очередной случай нападения на несовершеннолетнего.

Инцидент произошёл сегодня около 13:00, сообщает APA.

В госпиталь имени академика Зарифы Мамедовой при Гянджинской объединённой городской больнице был доставлен 14-летний подросток 2011 года рождения с ножевым ранением бедра.

По информации Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), состояние подростка оценивается как стабильное. После оказания первой медицинской помощи он был отпущен домой для амбулаторного лечения.

Ранее стало известно, что подростка ранил его знакомый во время ссоры. Полиция ведёт расследование по факту случившегося.