Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров и новый генеральный секретарь Международной организации гражданской обороны (МОГО) Эргюдж Келентерли почтили память национального лидера Гейдара Алиева во время визита на Аллею почетного захоронения в Баку.

Как сообщили в МЧС, делегация также возложила цветы к могиле академика и известного офтальмолога Зарифы Алиевой. Визит носит символический характер и проходит в рамках укрепления международного сотрудничества в области гражданской обороны.