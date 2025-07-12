12 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев провел расширенную встречу с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

13:10 Президент Сирии Ахмад аш-Шараа прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул в честь высокого гостя.

Президента Сирии встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.

12:51 Сегодня президент Сирии Ахмад аш-Шараа совершит официальный визит в Азербайджан. Об этом сообщили источники Minval Politika.