Мы лишили террористическую организацию возможности действовать. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам Эрдогана, борьба с терроризмом нанесла ущерб экономике Турции в размере 2 триллионов долларов.

Он отметил, что в истории борьбы Турции с терроризмом были допущены определённые ошибки, однако сегодня террористические организации лишены возможности действовать на территории страны.

Комментируя разоружение террористической организации PПK, Эрдоган подчеркнул, что сегодняшний день является новым, историческим.