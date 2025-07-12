Перенос подписания мирного соглашения с Азербайджаном на следующий год рискован для премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Против Пашиняна объединились три силы: радикальная оппозиция, церковь и группа бизнесменов. За этими тремя силами стоит Кремль. Москва попытается ослабить позиции Никола Пашиняна в Армении до парламентских выборов следующего года и, если возможно, свергнуть его. Зная об этом, Никол Пашинян предпринимает радикальные шаги против всех трёх сил, арестовывая представителей радикальной оппозиции в парламенте, священников и связанных с Россией бизнесменов. Такое мнение высказал политолог Эльхан Шаиноглу в беседе с Minval.

Однако, по его словам, события могут выйти из-под контроля Пашиняна. Поступало множество сообщений об усилении Россией своей военной базы в армянском городе Гюмри. Нельзя исключать, что российская военная база в Армении предпримет действия против Пашиняна, руководствуясь указаниями Кремля.

Между тем, шовинистические круги в России и Армении предположили, что за организацией встречи лидеров Азербайджана и Армении в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, стоит Вашингтон. То есть, по логике этих кругов, ОАЭ, как один из главных союзников США в регионе, организовали встречу лидеров Азербайджана и Армении по заданию Вашингтона. Они также объясняют это тем, что накануне встречи госсекретарь Марко Рубио выразил оптимистичные взгляды на подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

«Утверждение, что Вашингтон организовал встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Абу-Даби, не соответствует действительности. Во-первых, вопреки желанию Вашингтона, если бы Баку и Ереван не достигли бы соглашения между собой, встреча в Абу-Даби не состоялась бы. Это означает, что в давних прямых переговорах между сторонами достигнут прогресс, и именно поэтому лидерам была необходима эта встреча. Вероятнее всего, выбор Объединенных Арабских Эмиратов в качестве места встречи был предложен президентом Ильхамом Алиевым. Тот факт, что встреча в Абу-Даби продлилась 5 часов, означает, что лидеры и делегации подробно обсудили самые сложные вопросы, препятствующие подписанию мирного соглашения и открытию Зангезурского коридора. Тот факт, что по итогам встречи не было подписано ни одного документа и принято совместное заявление, не вызывает беспокойства. Диалог расширился. Это главное. В любом случае, Николу Пашиняну не следует затягивать с внесением изменений в Конституцию», — считает эксперт.

Он отметил, что главный вопрос — изменение Конституции Армении. Никол Пашинян неоднократно заявлял, что Армении нужна новая конституция. На мероприятии, посвященном 30-летию принятия Конституции, премьер-министр заявил следующее: «Армении нужна новая конституция, утвержденная всенародным голосованием. Нам нужна конституция, которую народ будет считать родной». Если Пашинян это сделает, не будет никаких препятствий для подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

«Позитивный итог встречи лидеров Азербайджана и Армении в Абу-Даби 10 июля также отвечает интересам Турции. Террористическая организация РПК начала сдачу оружия 11 июля. Это событие создаст условия для усиления роли Турции в регионе. Премьер-министр Армении в последние дни посетил Турцию и провел в Стамбуле закрытую встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. После встречи Пашиняна с Эрдоганом начали разворачиваться интересные события. Во-первых, Пашинян усилил борьбу с радикальной оппозицией, церковью и пророссийскими бизнесменами, которых поддерживает Кремль. Пашинян заявил, что эти силы готовят государственный переворот против него. Во-вторых, распространилась информация о встрече лидеров Азербайджана и Армении в Абу-Даби в конце июля. Примечательно, что лидеры не стали дожидаться конца июля. Это было правильное решение, поскольку Кремль расширил свою деструктивную деятельность против Армении и Азербайджана. Нельзя терять время», — заключил он.