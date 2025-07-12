Азербайджан и Грузия обсудили совместные усилия для полного запуска железнодорожного маршрута Баку-Тбилиси-Карс. Об этом в соцсети Х сообщил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев по итогам переговоров с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили в Баку.

«Обсудили нынешний уровень и перспективы сотрудничества в сфере транспорта между нашими странами, а также совместные усилия для полного запуска проекта БТК», — отметил Набиев.

По словам министра, в повестку переговоров также входили вопросы совершенствования нормативно-правовой базы в сфере автомобильного транспорта, потенциальное сотрудничество в сферах ИКТ, цифровой трансформации, искусственного интеллекта и инноваций.