Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжается работа с партнерами над усилением обороноспособности страны.

Зеленский сообщил о политических сигналах высокого уровня от Соединенных Штатов Америки и европейских партнеров:

«Мы имеем политические сигналы самого высокого уровня — хорошие сигналы, в частности от Соединенных Штатов Америки, от наших европейских друзей. По всем докладам — поставки восстановлены».

Он также анонсировал дальнейшую координацию с американской стороной: «Продолжим работать на следующей неделе с американской стороной на военном уровне, в частности наши военные — с генералом Келлогом».

Президент Украины добавил, что готовятся новые оборонные пакеты от стран ЕС. Кроме того, в ближайшее время ожидаются «сильные шаги» по новым санкциям против России.

«Давление должно сработать», — подчеркнул Зеленский.