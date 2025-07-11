11 июля продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

На прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья — Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты, передает Азертадж.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил потерпевшим, впервые участвующим в заседании суда, состав судебной коллегии, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и других участников процесса. Он также разъяснил потерпевшим их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Потерпевшая Мехрибан Бекирова в своих показаниях указала, что во время Ходжалинского геноцида в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года была взята в заложники вооруженными силами Армении и доставлена в Ханкенди, где ее продержали 10 дней. В то время у нее было четверо малолетних детей, в том числе новорожденная по имени Гюнай, которой было несколько дней. Ее полуторагодовалый сын получил осколочное ранение головы. Во время захвата в заложники ее пытали, требуя предоставить информацию о ее муже Абдулле Гамзаеве, работавшем сотрудником полиции в Ходжалинском аэропорту. Ее дочь Гюнай скончалась в возрасте 15 дней от полученных во время захвата в заложники побоев. Отвечая на вопрос государственного обвинителя Вусала Абдуллаева, она заявила, что до Ходжалинского геноцида город регулярно подвергался обстрелам, поэтому они укрылись в подвале, 23 февраля она родила ребенка в подвале. Она рассказала, что, пока ее держали в заложниках, у нее отобрали ребенка. Три дня спустя женщина неармянского происхождения по имени Виктория нашла ее ребенка и принесла ей.

Тогда в суде была показана страница из газеты «Московские новости», опубликованная журналисткой Викторией Ивлевой (фотографии, сделанные в Ходжалы военным фотожурналистом Викторией Ивлевой, сотрудничавшей с различными газетами, также вошли в книгу «Ходжалы — свидетель военного преступления. Армения на скамье подсудимых» — ред.) с ее фотографией. М. Бекирова подтвердила, что на фотографии изображена женщина, которая им помогала.

Житель города Ходжалы Мурсал Ильясов рассказал, что когда в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении атаковали город, он и члены его семьи укрылись в подвале дома своего соседа Османа Хамдиева. В тот момент там находились члены 4 семей, всего 26 человек. В подвал была брошена граната и в него открыли огонь. В результате он получил ранения лица, левой руки и пальцев правой руки. Большинство домов на улице, где он жил, включая их дом, были сожжены, а его 92-летняя бабушка также сгорела заживо в доме. Отец пострадавшего Мухаммед Ильясов, был застрелен у него на глазах. Его брат, Ахмед Ильясов, также был убит вооруженными силами Армении.

Вооруженные силы Армении взяли их в заложники и увезли в Ханкенди. М. Ильясов, отвечая на вопрос государственного обвинителя Тараны Мамедовой, заявил, что, находясь в заложниках, он подвергался пыткам и избиениям. Через несколько дней его передали азербайджанским военнослужащим.

Пострадавший Аловсат Гулиев рассказал, что проживал с семьей в городе Ходжалы. В 1992 году, до геноцида, 21 января, находясь на посту, он был ранен в голову пулей, выпущенной армянами. Во время нападения на город в ночь с 25 на 26 февраля он прятался в подвале. Отвечая на вопрос начальника отдела управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, он сказал, что, войдя в город, армянские вооруженные силы перешли в Агдамский район.

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, потерпевший Аваз Аббасов рассказал, что он житель Кяркиджахана, в 1989 году армяне бросали в него и его брата гранаты. Он сказал: «Я учился в третьем классе, мой брат Эйваз — в первом. Ко мне подошла группа людей и сказала, что мы отомстим азербайджанцам. Когда я попытался позвать на помощь, в нас бросили гранаты. Мой брат погиб, а я был тяжело ранен. Я проходил лечение в больницах Шуши, Агдама и Баку».

А. Аббасов, заявивший, что его другой брат также был расстрелян армянами, рассказал, что он стал шехидом в боях за оборону Шуши.

Гияс Алиев в своих показаниях заявил, что он был жителем села Агдабан Кяльбаджарского района и получил тяжелое огнестрельное ранение во время нападения на село вооруженных сил Армении 8 апреля 1992 года. Отвечая на вопрос помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, он сообщил, что в селе были сожжены дома и убиты мирные жители, включая их родственников. Четверо жителей села были раздавлены танком.

«Во время инцидента все вышли из дома. Мой дядя увидел, что пятилетняя девочка не вышла. Когда он вошел в дом, взяв девочку на спину, вышел, их обоих застрелили в дверном проеме. Дядя погиб, а девочка была ранена и умирала. Ее схватили, раскопали землю рядом и похоронили там раненую. В это время сосед моего дяди прятался неподалеку и видел, что происходит. После ухода армянских солдат сосед раскопал это место и вытащил тело девочки из захоронения», — добавил он.

В своих показаниях Садиг Рагимов рассказал, что участвовал в боях за оборону азербайджанских территорий в 1991-1993 годах и был ранен в Суговушане. «Я видел, как армяне проезжали через раненого солдата из Евлаха на танке», — добавил потерпевший.

В своих показаниях Тунзаля Пашаева заявила, что она жительница Ходжалы и в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года город подвергся нападению со стороны вооруженных сил Армении. Она и члены ее семьи укрылись в лесу Кетик, где были взяты в заложники.

Перед тем, как их взяли в заложники, военнослужащие вооруженных сил Армении застрелили ее двоюродного брата Мехди Гасанова.

Потерпевшая Валида Насибова в своих показаниях заявила, что была ранена во время Ходжалинского геноцида. Отвечая на вопрос государственного обвинителя Фуада Мусаева, она сообщила, что во время событий были убиты двое детей ее брата, а ее мать и невестки получили ранения, и добавила: «Мой ребенок остался в лесу. Через сутки его привезли замерзшим».

Рашад Алиев в своих показаниях заявил, что был ранен в результате обстрела со стороны вооруженных сил Армении когда был ребенком в 1992 году.

Мушфиг Садыгов в своих показаниях заявил, что его отец был ранен, а близкие родственники убиты во время Ходжалинского геноцида. Он также отметил, что во время событий были убиты и другие мирные жители, дома были разграблены и сожжены, а выжившие были взяты в заложники обманным путем различными способами: «Например, армяне пробили и сожгли газовую трубу, а сами спрятались. Они сразу же брали в заложники мирных азербайджанцев, пришедших погреться в холодную погоду».

В своих показаниях Самира Алескерова отметила, что 26 августа 1998 года вместе с отцом — Мирзой Алескеровым была захвачена в заложники военнослужащими вооруженных сил Армении на принадлежащем их семье земельном участке в селе Шыхгейбат Товузского района. Через три дня они были переданы азербайджанской стороне.

Эльфаг Гаджиев в своих показаниях сообщил, что 12 июня 1993 года, в ходе боев за оборону азербайджанских территорий, был ранен в селе Марзили Агдамского района и захвачен в плен военнослужащими вооруженных сил Армении. Находясь в плену, он подвергался многочисленным пыткам: на его груди вырезали крест, золотые зубы были вырваны силой. Во время принудительных работ в Шушинской тюрьме, когда он устанавливал железную трубу по указанию армянского надзирателя, его ударило током. Он потерял сознание. Когда пришел в себя, узнал, что находится в детской больнице в Ханкенди. После 9 месяцев и 18 дней плена он был передан Азербайджану.

Потерпевший Умуд Айвазов в своих показаниях сообщил, что получил ранение на территории под названием Ченлибель во время боев за оборону азербайджанских территорий.

Метлеб Аллахвердиев в своих показаниях указал, что является жителем села Тапгарагоюнлу Геранбойского района. По его словам, 16 мая 1993 года он, его отец Шираслан, брат Кямиль, а также Шакир Кязимов и Фаиг Гасанов были захвачены в заложники, когда работали на картофельном участке, принадлежавшем их семье. В течение примерно 25 дней их удерживали на территории Азербайджана, в то время находившейся под оккупацией вооруженных сил Армении, после чего повезли в Иреван. Во время пребывания в плену М. Аллахвердиев и другие азербайджанские заложники подвергались пыткам и жестоким избиениям. 28 сентября 1993 года они были переданы Азербайджану.

Ариф Мусаев в своих показаниях сообщил, что 10 мая 1992 года получил ранение в селе Алибейли Товузского района в результате разрыва снаряда, выпущенного вооруженными силами Армении. Он добавил: «Меня оперировали десять раз. До сих пор живу с болью».

Потерпевшие Халиг Искендеров и Эльдар Гасымов указали в своих показаниях, что получили ранения в 1992 году, а Намик Нагиев — в 1993 году, в результате диверсионных действий вооруженных сил Армении в селе Алибейли Товузского района, где они проживали. Эльдар Гасымов лишился правого глаза в результате разрыва минометного снаряда.

Идрис Асланов в своих показаниях сообщил, что в 1996 году он был захвачен в заложники военнослужащими вооруженных сил Армении, когда пас скот на пастбище в Товузском районе. В плену его избивали и подвергали пыткам. Через месяц он был освобожден из плена и возвращен Азербайджану.

Новруз Новрузов в своих показаниях указал, что был взят в плен во время боев за оборону азербайджанских территорий. В плену подвергался пыткам. Примерно через 20 дней был передан Азербайджанской стороне.

Яшар Тагиев в своих показаниях сообщил, что получил ранения в 1992 и 1993 годах в ходе боевых действий за оборону территорий Азербайджана.

Рауф Мехтиев в своих показаниях сообщил, что в возрасте 15 лет был захвачен в заложники вооруженными силами Армении, когда пас скот. Его удерживали в плену в течение 18 дней.

Потерпевшие также ответили на вопросы обвиняемых, их защитников и своих представителей.

Судебное заседание продолжится 14 июля.