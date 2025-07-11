Генеральный директор АО «Азербайджанские железные дороги» Игбал Гусейнов и генеральный директор АО «Темирйулкарго» Абдусамат Муминов провели рабочую встречу, сообщают узбекские СМИ.

Основное внимание на переговорах было уделено развитию транспортного сотрудничества в рамках Среднего коридора. Стороны достигли предварительных договоренностей о расширении двустороннего взаимодействия, в том числе о размещении вагонов ”Темирёлкарго” на территории Азербайджана и соседних стран. Это создаст дополнительные возможности для оптимизации логистических цепочек.

Особый акцент был сделан на увеличении объемов экспортно-импортных перевозок Узбекистана по маршрутам Среднего коридора. Стороны выразили заинтересованность в привлечении новых грузопотоков за счет подписания партнерских соглашений и внедрения современных логистических решений.

Кроме того, состоялись отдельные переговоры с директором ADY Express Азадом Гасымовым, в рамках которых обсуждались технические и организационные аспекты будущего сотрудничества.

Согласованные инициативы направлены на укрепление транзитного потенциала региона, повышение эффективности грузоперевозок и развитие устойчивых международных логистических маршрутов.