Управление безопасности на транспорте США (TSA) отменило требование снимать обувь при проходе досмотра в аэропортах. Это требование оставалось в силе почти два десятилетия.

В то же время два аэропорта в Великобритании — Бирмингем и Эдинбург стали первыми, получившими разрешение на отмену ограничений на пронос жидкостей на борт самолета. Пассажирам разрешено проносить на борт емкости с жидкостью до двух литров.

Ослабление ограничений призвано ускорить процедуру досмотра, которая часто становится препятствием в прохождении потоков пассажиров, и тем самым повысить эффективность работы аэропортов, что потенциально может позитивно сказаться на коммерческих показателях воздушных гаваней.

Требование сканировать обувь пассажиров введено в августе 2006 года; TSA объясняло его «доказательствами угрозы» проноса взрывчатых веществ в обуви.

«Благодаря технологическому прогрессу и многоуровневому подходу к обеспечению авиационной безопасности, мы уверены, что можем вводить эти изменения, сохраняя высочайшие стандарты безопасности», — прокомментировала глава службы национальной безопасности Кристи Ноэм. Новая политика уже вступила в силу во всех аэропортах США.

В Великобритании Бирмингем (BHX) и Эдинбург (EDI) объявили, что правительство разрешило отказаться от ограничений на объем провозимых жидкостей при условии установки новейшего рентгеновского оборудования для сканирования багажа. В EDI пояснили, что «жидкости в контейнерах объемом до двух литров можно оставлять внутри ручной клади.

Министерство транспорта Великобритании заявило, что аэропорты, установившие требуемые томографические сканеры, аналогичные тем, что используются в медицине, смогут снять ограничения на провоз жидкостей. Пока что одобрение получили только два аэропорта.

В августе 2006 года правительство Великобритании заявило о предотвращении планируемого террористического акта с использованием жидких взрывчатых веществ для организации взрывов на нескольких трансатлантических рейсах между США и Великобританией. После этого меры транспортной безопасности ужесточились в обеих странах.