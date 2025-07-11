Нормализация отношений с Арменией может открыть Азербайджану новые инвестиционные возможности. Об этом сообщает крупнейшая финансовая группа Нидерландов ING Group.

Процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией оценивается международными инвесторами как положительный сигнал. Аналитики считают, что если этот процесс продолжится, может наблюдаться рост притока иностранного капитала в страну.

Международное рейтинговое агентство Moody’s, вслед за Fitch, присвоило Азербайджану инвестиционный рейтинг на уровне «Baa3» с позитивным прогнозом. Агентство обосновало своё решение укреплением фискальных и внешних резервных буферов, а также потенциалом развития дипломатических отношений.

Тем не менее, торговый баланс страны ослабевает на фоне колебаний нефтяного рынка. За 12 месяцев до мая 2025 года профицит внешней торговли Азербайджана составил 2,7 миллиарда долларов. Этот показатель в 2024 году был 5,5 миллиарда долларов, а в 2023 — 16,6 миллиарда долларов.

По расчетам аналитиков, изменение цены нефти на 1 доллар за баррель приводит к разнице примерно в 350 миллионов долларов в годовом экспорте топлива Азербайджаном. Это демонстрирует, насколько сильно колебания нефтяного рынка влияют на торговые показатели страны. Тем не менее усиление потоков капитала и положительные изменения международных рейтингов смягчают текущие давления. Инвестиционные рейтинги, присвоенные Moody’s и Fitch, укрепляют позиции Азербайджана как надежного партнёра на международных рынках.