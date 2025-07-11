Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества с Грузией в сфере энергетики, транспорта, инфраструктуры, торговли и инвестиций. Об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в социальной сети X.

«Мы были рады принять в нашей стране делегацию во главе с министром экономики и устойчивого развития Грузии госпожой Мариам Квривишвили. Мы рассмотрели приоритетные направления развития азербайджано-грузинских экономических отношений и обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, инфраструктуры, торговли и инвестиций. Подчеркнули пользу совместных проектов для наших стран и региона», — отметил он.