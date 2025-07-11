Свердловский областной суд оставил под стражей Ахлимана Гянджиева, обвиняемого в убийствах прошлых лет в Екатеринбурге. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Ранее суд также оставил под стражей одного из фигурантов дела — Аяза Сафарова, передает ТАСС.

Постановлением Ленинского районного суд Екатеринбурга Гянджиеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 19 июля включительно. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Адвокат обвиняемого обжаловал постановление Ленинского районного суда в вышестоящей инстанции. Рассмотрев материалы дела и заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление без изменения, жалобу адвоката — без удовлетворения.