В пакистанской провинции Белуджистан на юго-западе страны вооружённые преступники похитили пассажиров с нескольких автобусов, а затем застрелили девять из них. Об этом сообщили официальные представители провинциального правительства, передает Reuters.

По данным Шахида Ринда, представителя местных властей, инцидент произошёл вечером в четверг. Тела погибших с огнестрельными ранениями были обнаружены в горах на следующий день, сообщил ещё один чиновник, Навид Алам.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. Ранее подобные акты насилия совершали сепаратистские боевики-балочцы, которые выступают против пакистанских властей и обвиняют их в разграблении природных ресурсов региона в пользу более богатой провинции Пенджаб.

Армия освобождения Балоch — одна из наиболее активных повстанческих группировок в этом минерально богатом районе, который граничит с Афганистаном и Ираном.