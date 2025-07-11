Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что выступит с «серьёзным и важным заявлением» по России в ближайший понедельник, 14 июля.

Кроме того, Трамп сообщил о достигнутом на саммите НАТО соглашении по поставкам американского вооружения Украине. По его словам, США будут направлять оружие странам НАТО, после чего альянс передаст его Украине и оплатит поставки.

«Мы отправляем оружие в НАТО, и НАТО возместит полную стоимость этого оружия», — отметил Трамп.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, Трамп также намерен воспользоваться своими президентскими полномочиями для предоставления Украине дополнительного вооружения из американских запасов. Ранее такие полномочия применял его предшественник Джо Байден.

Ожидается, что команда Белого дома определит перечень вооружения, которое можно будет передать. Предположительно, его стоимость составит около 300 миллионов долларов. Среди приоритетов Украины — ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot, а также боеприпасы GMLRS для РСЗО HIMARS и M270 MLRS.