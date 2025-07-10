10 июля продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

На прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья – Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты, передает Азертадж.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил потерпевшим, впервые участвующим в заседании суда, состав судебной коллегии, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и других участников процесса. Он также разъяснил потерпевшим их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Потерпевший Вугар Эминов сообщил, что в 1994 году был взят в плен в раненом состоянии в селе Гюллюджа Агдамского района. Сначала его отвезли в Ханкенди, затем — в Шушу, где удерживали в тюрьме. Во время плена он подвергался жестоким пыткам: его ежедневно избивали резиновой дубинкой и арматурой, подвергали электрошоку. Его принуждали к физическому труду, длительное время привлекая к изнурительным работам. Отвечая на вопрос государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, потерпевший сообщил, что некоторые из находившихся вместе с ним пленных умерли под пытками. Он был освобожден из плена в 1995 году.

Потерпевший Тейюб Исмаилов также пострадал в результате военной агрессии Армении против Азербайджана. В своих показаниях он отметил, что получил ранения и утратил здоровье в ходе войны. Отвечая на вопрос государственного обвинителя Тараны Мамедовой, он заявил, что в тот период вооруженные силы Армении осуществляли нападения на населенные пункты с применением крупнокалиберного оружия и тяжелой военной техники.

Давший показания Имран Гулиев сообщил, что во время оккупации Ходжалы Арменией его сестра Зохра Гулиева погибла, а сам он получил ранение. Противник не позволил ему забрать тело сестры — лишь спустя три дня он с большим трудом смог это сделать. До сих пор неизвестна судьба его брата Закира Гулиева. Отвечая на вопрос начальника отдела Управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насира Байрамова, потерпевший отметил, что в то время мирные жители осажденного Ходжалы ежедневно подвергались обстрелу.

Потерпевший Рамиль Алекберов рассказал, что жил со своей семьей в местечке, именуемом Галадяряси в Ходжалы. По его словам, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года — во время Ходжалинского геноцида — армяне открыли огонь по мирным азербайджанцам, в результате чего были убитые. Он сам получил огнестрельное ранение в правую ногу и был захвачен в заложники вместе с более чем 200 азербайджанцами. Потерпевший, которому на тот момент было 12 лет, сказал, что из числа захваченных 12-13 человек были выведены армянами наружу и расстреляны. Некоторые из заложников были отобраны и увезены на автомобиле в неизвестном направлении.

Рамин Азизов сообщил, что его близкие были убиты во время Ходжалинского геноцида. На тот момент ему было 14 лет. Р.Азизов в своих показаниях отметил, что получил ранения в различные области тела в результате разрыва выпущенной армянами ракеты «Алазань». 26 февраля он был взят в заложники вместе с другими азербайджанцами и освобожден 3 марта. Отвечая на вопрос помощника Генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, он заявил: «Несмотря на мой возраст, меня также подвергали пыткам и избивали. Из тех, кто применял пытки, мне запомнился армянин по имени Эдик».

Потерпевший Мубариз Гамидов сказал, что во время оккупации Ходжалы ему было 13 лет. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года он проснулся от звуков стрельбы, взрывов и криков людей. Армянские вооруженные силы напали на город, подожгли дома, расстреливали людей. Мирные жители, пытаясь спастись, босиком и без головных уборов в мороз направились в сторону Кятикского леса. Однако противник не позволил им уйти — по мирным жителям был открыт огонь. Отвечая на вопрос государственного обвинителя Фуада Мусаева, М.Гамидов рассказал, что чудом спасся и добрался до села Шелли Агдамского района. В результате трагедии он потерял мать, дядю и еще нескольких других близких. Судьба его матери до сих пор остается неизвестной. В тот период он получил обморожение ног, и врачи были вынуждены ампутировать ему три пальца.

Рамин Багиров сообщил, что во время Ходжалинской трагедии был ребенком и вместе с близкими попал в заложники в местности под названием Дяхраз. Их удерживали на территории свинофермы. 29 февраля он был освобожден из заложников вместе с другими азербайджанцами. Во время событий в Ходжалы его дядя по отцу и дядя по матери пропали без вести, об их судьбе до сих пор ничего не известно.

Ровшан Худаяров рассказал, что во время Ходжалинского геноцида ему было 19 лет. В связи с нападением он вместе с братьями, сестрами и другими родственниками был вынужден покинуть место проживания. Они укрывались в лесу вместе с другими родственниками и земляками, а 28 февраля были взяты в заложники вооруженными силами Армении. При захвате в заложники по ним был открыт огонь, в результате чего были убитые и раненые. Сам Р.Худаяров также получил ранение.

Халиг Мирзоев в своих показаниях сообщил, что в августе 1996 года, находясь в лесу в селе Гаравялиляр Гядабейского района, был захвачен в заложники вооруженными силами Армении. Через 45 дней он был возвращен Азербайджану.

В своих показаниях Вагиф Намазов заявил, что получил многочисленные осколочные ранения во время Ходжалинского геноцида и около 20 осколков все еще в его теле. Он отметил, что армянские военнослужащие взяли его в заложники и увезли в Аскеран. 27 февраля его вернули в Азербайджан.

Джейхун Абдулов в своих показаниях сказал, что родился в Ходжалы и во время геноцида вместе с членами своей семьи был вынужден покинуть город. Тогда же он был ранен и взят в заложники вместе со своей матерью. Позже потерпевшего доставили в Ханкенди. Он провел в заложниках три месяца.

Мурват Мамедов отметил, что его семья была среди насильно изгнанных из Западного Азербайджана. Они поселились в Ходжалы в 1988 году. Он был ранен во время Ходжалинского геноцида и взят в заложники вместе со своей семьей. Его отца и братьев обезглавили. На его глазах юноше по имени Ахмед из Ходжалы прострелили из огнестрельного оружия руку. Отвечая на вопрос старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, он рассказал, что подвергался различным пыткам, находясь в заложниках в течение 7 дней. Вместе с ним в заложниках были пятеро других членов семьи, которые также подвергались пыткам.

«Они обезглавили моего отца и братьев. Их тела до сих пор не найдены», — добавил он.

Он заявил, что находился в заложниках семь дней и все это время подвергался пыткам.

Алескер Аббасов в своих показаниях рассказал, что был ранен в боях за оборону сел Газахского района в 1992 году.

Вахид Гулиев сказал, что был ранен и попал в плен в 1992 году в Гырмызыбазаре, а через месяц и 4 дня был передан Азербайджану и все это время подвергался жестоким пыткам.

Сафар Садыгов отметил, что был ранен и попал в плен во время боев за гору Фаррух. Он также показал, что во время плена подвергался различным жестоким пыткам.

Мехман Юсифов, Али Исмаилов, Адиль Юсифов и Назим Гусейнов рассказали, что были ранены в результате обстрела, произведенного армянской армией во время боев за оборону села Гушчу Айрым в Газахском районе в 1992 году.

Тахсин Гасанов и Фамиль Мамедов сказали, что были взяты в заложники в Газахском районе, первый – в 1991 году, а второй – в 2003 году. Оба отметили, что подвергались пыткам во время пребывания в заложниках.

Микаил Ибрагимов отметил, что получил ранения в результате обстрела армянами гражданского автомобиля в селе Баладжафарли Газахского района в 1992 году.

Айдын Сулейманов был взят в заложники в 1995 году во время выпаса скота в селе Кемерли Газахского района и через 3 дня возвращен Азербайджану. За этот период он подвергался различным пыткам и избиениям.

В своих показаниях Заур Алиев рассказал, что во время оккупации города Шуша армянскими вооруженными силами в 1992 году его отцу сломали ребра, а дяде – челюсть и зубы. Их дом был разграблен, и самих их увезли в Ханкенди. Дядя провел в заложниках 4 месяца, а отец – 5 месяцев. Самого Заура Алиева содержали в сарае во дворе дома одного из армян в Гафанском районе Армении. Две недели его держали со связанными веревкой ногами. В общей сложности он провел в заложниках 6 месяцев. На момент взятия в заложники ему было 9 лет.

Башир Гараев рассказал в своих показаниях, что в 1993 году его взяли в заложники, содержали в Шушинской тюрьме, где подвергали пыткам, а тела погибших азербайджанских пленных и заложников хоронили во дворе тюрьмы.

Омар Алекберов рассказал, что был ранен в Ходжавенде 9 ноября 2020 года и попал в плен, будучи без сознания. Он заявил, что в плену его пытали в течение 34 дней.

Хамая Алиева в своих показаниях заявила, что 8 апреля 1992 года, когда вооруженные силы Армении напали на село Агдабан Кяльбаджарского района, жители села были убиты, в том числе ее муж Кямал Абиев и дочь Ульвия Абиева.

Вазех Гарашев отметил, что его дом, как и другие дома в селе, был разграблен во время нападения армянской армии на Агдабан.

Думан Мусеибов в своих показаниях сказал, что в 1992 году его брат был застрелен вооруженными силами Армении в Геранбое, а сам он был ранен.

Ялчин Сулейманов показал, что попал в плен во время боев за Агдабан в 1992 году, провел в заключении в Шуше 2 года и 11 месяцев, подвергаясь пыткам и принудительным работам.

Байрам Керемов рассказал, что 8 ноября 2020 года был ранен в результате обстрела со стороны вооруженных сил Армении, 11 ноября взят в плен, 14 декабря передан Азербайджану и в плену подвергался различным пыткам.

Эльхан Новрузов в своих показаниях заявил, что был ранен в Кяльбаджаре в 1992 году и попал в плен. Его содержали в Агдеринском районе. Во время плена его избивали и подвергали многочисленным пыткам, в том числе вырвали зубы. Э.Новрузов находился в плену 4 года и 1 месяц и был освобожден 10 мая 1996 года.

Самир Меджидов сказал, что был ранен в боях за Агдамский район, был взят в плен вооруженными силами Армении и доставлен в Шушинскую тюрьму. В течение 2 месяцев и 6 дней плена его подвергали пыткам и избиениям различными предметами.

Заур Алиев показал, что находился в плену 8 месяцев. В течение этого времени он, как и другие пленные и заложники, подвергался пыткам.

Потерпевшие также ответили на вопросы обвиняемых, их защитников и своих представителей.

В ходе судебного заседания также были оглашены результаты судебно-медицинской экспертизы в отношении потерпевших.

Судебный процесс продолжится 11 июля.