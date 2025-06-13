Реза Пехлеви, сын последнего иранского шаха, призвал к свержению режима аятолл в своём X-аккаунте, отреагировав на израильские удары по Ирану.

«Существует только одно решение продолжающегося кризиса с Ираном: помочь иранскому народу свергнуть режим, который держит в заложниках и Иран, и весь мир», — заявил он.

Пехлеви обвинил Исламскую Республику в «разграблении национальных богатств, финансировании ядерной программы и втягивании страны в войну». Он подчеркнул, что власти Ирана «не являются надёжными партнёрами для переговоров», а реальной альтернативой режиму является иранский народ, «стремящийся к миру и будущему без страха войны».

Он призвал к максимальному давлению на Исламскую Республику, включая ответные санкции, и выразил поддержку народу Ирана, «мужественно борющемуся с режимом».