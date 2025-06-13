Удары Израиля по Ирану не могли быть осуществлены без ведома и координации со стороны США, которые понесут ответственность за произошедшее.

Об том говорится в опубликованном заявлении МИД исламской республики.

«Агрессивные действия сионистского режима против Ирана не могли быть осуществлены без координации и разрешения Соединенных Штатов. Соответственно, правительство США, будучи главным сторонником этого режима, также будет нести ответственность за опасные последствия этой авантюры», — говорится в заявлении министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи.

В свою очередь Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что США не участвовали и не оказывали никакой помощи в ударах Израиля по Ирану:

«Сегодня вечером Израиль предпринял односторонние действия против Ирана. Мы не участвуем в ударах по Ирану, и нашим главным приоритетом является защита американских сил в регионе. Израиль сообщил нам, что, по их мнению, эти действия необходимы для его самообороны. Президент Трамп и администрация предприняли все необходимые шаги для защиты наших сил и поддержания тесного контакта с нашими региональными партнерами. Позвольте мне прояснить: Иран не должен нападать на интересы или персонал США».