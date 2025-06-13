Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале военной операции на территории Ирана.

«Израиль начал операцию «Восходящий лев» — целенаправленную военную кампанию, направленную на устранение иранской угрозы, угрожающей самому существованию нашего государства. Эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется, чтобы полностью ликвидировать эту опасность.

На протяжении десятилетий тираны в Тегеране открыто и без стеснения призывали к уничтожению Израиля. Свои геноцидные призывы они подкрепили программой разработки ядерного оружия. За последние годы Иран произвёл достаточно обогащённого урана, чтобы создать девять атомных бомб.

В последние месяцы Иран предпринял шаги, на которые прежде не осмеливался: шаги по превращению этого урана в полноценное ядерное оружие. Если его не остановить сейчас, он сможет создать бомбу в кратчайшие сроки — возможно, в течение года, а возможно, и в считанные месяцы», — заявил Нетаньяху.