Руководство Европейского союза запланировало вояж в Китай 24 и 25 июня на фоне обострившейся торговой напряженности. Информацию приводит Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что в первый день переговоры пройдут в Пекине, на второй — в провинции Аньхой. Европу будут представлять глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта.

По словам источников, основными темами встречи станут экономические отношения, пошлины и возможные меры в ответ на политику США.