На суде в Баку над обвиняемыми в терроризме армянами была представлено интервью Левона Мнацаканяна. На видеокадрах он отвечает на вопросы журналиста на Джыдыр дюзю. В интервью он говорит о боях, произошедших в ночь с 24 на 25 февраля 2015 года, а также об Апрельских боях 2016 года, упоминает в них азербайджанских спецназовцев, называя их «бригадой Яшма», и рассказывает о проводимых работах в «армии»: «Совершенствовать — значит усиливать имеющиеся у нас возможности. Мы должны расширять возможности наших огневых средств и систем. В этом направлении у нас ведутся соответствующие работы. В частности, мы расширяем возможности в области наблюдательной техники. Мы достигли прогресса как в огневых, так и в поражающих системах. В некоторых ограниченных условиях у нас были определенные недостатки, но теперь — будь то утром или днем — мы способны эффективно открывать огонь».

«Кроме того, мы также расширили наши возможности управления. Это также входит в общую систему. У нас есть подвижки как в разведке, так и стрельбе.

Дополнительно принимаются практические меры в отношении новых технологий и технических средств, которые мы получаем. Ведутся также работы по военно-промышленному комплексу…

…Также доступны более дальнобойные противотанковые и другие современные средства. Кроме того, мы получили новые технологии и средства стрельбы. Проводятся также учения для личного состава по использованию этих средств», — заявил обвиняемый.

Отвечая на вопросы прокурора, он вначале сказал, что интервью будет организовано на балконе одного из домов возле источника «Иса булагы», но после того, как журналист упомянул о проблеме с освещением, сказал, что они отправились на Джыдыр дюзю.

После перерыва в суде был показан и изучен очередной видеоматериал, взятый с интернет-ресурсов. В материалах СМИ «министр обороны» так называемого режима Левон Мнацаканян и бывший «министр обороны» Самвел Бабаян обвиняют друг друга. В видеоматериале Л. Мнацаканян обвиняет в 1994 году С. Бабаяна в том, что он «предоставил азербайджанской стороне 21 км территории».

Становится известно, что С. Бабаян в одном из своих предыдущих интервью заявил, что армянская сторона допустила серьезные ошибки во время Апрельских боев. Л. Мнацаканян же не отрицает территориальных потерь, но советует С. Бабаяну освежить свою память и вспомнить, как в 1994 году он сам «сколько территорий дал Азербайджану». В видеоматериале С. Бабаян заявляет, что произошедшее в апреле 2016 года, было не войной, а «диверсией», а Л. Мнацаканян заявляет, что происходящее было полномасштабной операцией, войной.

В следующем изученном видеоматериале видно, как бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян и «премьер-министр» так называемого режима Араик Арутюнян встречаются с военными на некогда оккупированных территориях Азербайджана.

В связи с видеоматериалом Л. Мнацаканян сказал, что в свое время многие официальные лица из Армении, а также министры обороны и иностранных дел совершали поездки на эти территории.

В следующем видеоматериале было продемонстрировано, как бывший министр обороны Армении Давид Тоноян знакомится с ситуацией в «военном ведомстве» так называемого режима. В совещании, помимо военных, приняли участие бывший министр иностранных дел Армении Зохраб Мнацаканян и «министр иностранных дел» так называемого режима.

Судебный процесс продолжится 13 июня.