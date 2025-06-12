В связи с ростом угрозы войны между Израилем и Ираном Госдепартамент США объявил масштабное предупреждение об опасности для Ближнего Востока и Северной Африки.

Ведомство призывает сограждан, находящихся на Ближнем Востоке и в Северной Африке, проявлять повышенную осторожность.

Американским гражданам рекомендуется зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP), чтобы получать важную информацию и предупреждения, а также упростить возможность связи в случае чрезвычайных ситуаций за рубежом.