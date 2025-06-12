Посольство Великобритании в Грузии полностью прекращает выдачу грантов, «предназначенных для обеспечения честности и прозрачности» муниципальных выборов, которые запланированы на 4 октября. Об этом информирует британское диппредставительство в Тбилиси.

В заявлении посольства Великобритании отмечается, что оно не может получить от грузинского правительства ответ на запрос о выдаче грантов, из-за чего вынуждено отменить грантовые предложения. Данная ситуация произошла из-за «возникшей неопределенности» после принятия в Грузии нового закона об иноагентах, а также новых правил выдачи грантов, уточняется в заявлении.