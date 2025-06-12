Армения заподозрила Грузию в создании проблем для поставок своего коньяка в Россию. Об этом информирует News.am, ссылаясь на данные минэкономики Армении.

Согласно информации, Грузия намеренно не пускает грузовики с армянской продукцией на территорию России через КПП Верхний Ларс.

«Сегодня 10 июня, это грузинский терминал, заходим в комнату, там никого нет. Нас «гоняют» из одной комнаты в другую. И это называется решением вопроса правительством. Все машины на улице армянские, водители в 30-градусную жару живут в кабинах автомобилей. Никто ничего нам не говорит», — поведал изданию один из водителей.

В армянском министерстве экономики отметили, что сейчас идут переговоры для получения разрешения на перемещение припаркованных у КПП грузовиков.