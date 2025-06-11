Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 11 июня в Астане в рамках XIV пленарного заседания Парламентской ассамблеи тюркских государств провела переговоры с главой Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.

Согласно информации парламента Азербайджана, на встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем отношений между двумя дружественными странами.

Также стороны указали на успешное сотрудничество Азербайджана и Узбекистана во многих областях, а также подчеркнули важную роль глав государств двух стран в достижении нынешнего высокого уровня отношений.

В ходе беседы было отмечено, что расширение связей между законодательными органами вносит вклад в развитие двусторонних отношений. Стороны подчеркнули, что связи Милли Меджлиса с обеими палатами парламента Узбекистана находятся на высоком уровне.

Спикер Сахиба Гафарова с удовлетворением вспомнила взаимные визиты, отметив положительную динамику межпарламентских связей. Было отмечено, что наши парламентарии успешно сотрудничают как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.