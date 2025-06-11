Возгорание в селе Гардыли Сальянского района потушено подразделениями пожарной охраны. Об этом говорится в сообщении МЧС.

20:10 В селе Гардыли Сальянского района Азербайджана на ферме произошел сильный пожар. В результате происшествия погибли 45 голов крупного рогатого скота и сгорело 7 тысяч тюков сена.

По предварительным данным, возгорание началось с сенохранилища, которое принадлежит местному жителю Эйюбу Байрам оглу Шикарову, уточняет «Репорт». Из-за сильного ветра огонь стал быстро распространяться. Тушением возгорания были заняты две пожарные машины.

Огонь удалось локализовать, тушению пожара продолжается.